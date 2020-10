Slovakien hårt drabbat av smitta – testar hela befolkningen

Med start redan nu på fredag ska alla i Slovakien som är äldre än tio år testas för corona-viruset. Provtagningen är frivillig, meddelade premiärminister Igor Matovič igår, men den som inte deltar måste gå i karantän i tio dagar. Det får oppositionen i parlamentet och landets president Zuzana Čaputová att invända att det då knappast är att beteckna som frivilligt.



Dessutom kommer kritik mot att de tester man tänker använda inte är tillräckligt tillförlitliga och att det dessutom inte finns personal nog för att testa alla i landet med 5,5 miljon invånare. Premiärministern kontrar med att masstestningen ska genomföras på samma sätt som ett val med över 5000 teststationer och att poliser, brandmän och 8000 soldater ska hjälpa till.



Landet har redan köpt 13 miljoner tester för mer än en halv miljard kronor. Om vi klarar det här kan bli en förebild för hela världen, sa premiärministern när han presenterade planerna.

Liksom stora delar av öst- och Centraleuropa klarade Slovakien sig förhållandevis väl under vårens corona-våg, men under hösten har smittspridningen istället ökat snabbt. Idag anmälde landets smittskyddsmyndighet det högsta antalet bekräftade fall hittills under pandemin, 2202 nya fall. I grannlandet Tjeckien har man just nu den snabbast ökande smittspridningen i hela Europa.

Caroline Salzinger

