Trots lägre elpris och pandemi – bättre resultat för Vattenfall

– Mot bakgrund av ganska låga elpriser och naturligtvis nedstängningar under pandemin så skulle jag säga att vi har ett stabil resultat, något bättre faktiskt än förra året under det tredje kvartalet.



När det gäller coronapandemin så har Vattenfall märkt av återhämtningen i ekonomin men efterfrågan på el lägre under det tredje kvartalet i år jämfört med förra året. Det kan enligt Magnus Hall delvis förklaras av mildare väder men också av fortsatt lägre industriell aktivitet. Hur det kommer gå nu under innevarande kvartal är svårt att sia om, tycker Vattenfalls vd.



– Jag tror att osäkerheten ökar igen på grund av att vi ser ökad nedstängning och många länder som försöker införa åtgärder för att minskas smittspridningen.



Men för hela det här året så kommer vinsten med ganska stor säkerhet att bli betydligt lägre än förra året. Och det beror främst på att under det andra kvartalet i år så skrev Vattenfall ner värdet på sitt tyska kolkraftverk Moorburg med över nio miljarder kronor nu när Tyskland har bestämt sig för att fasa ut kolkraften i landet för att klara klimatmålet. Frågan är då hur det kommer att bli med nya nedskrivningar framöver.

– Några sådana stora nedskrivningar finns inte kvar. Den absoluta majoriteten av nedskrivningarna är tagna, säger Vattenfalls vd Magnus Hall.