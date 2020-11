Forskare: Nya äldreboenden måste dra lärdom av pandemin

I Ölme utanför Kristinehamn byggs just nu en ny avdelning på boendet Ölmegården. Maud Blomkvist är vårdbiträde där och tittar in i de nya lokalerna och ser möjligheter till förändringar.

– Man skulle ju kunna ha en branddörr här i den här korridoren för då har du ju sex rum som är för sig. och sen en branddörr mot nästa så har du fyra rum. Då har du ju två olika avdelningar helt plötsligt. Det tror jag är bra.

Äldreboenden, eller särskilt boende för äldre, är inte, som sjukhusen, byggda för att hantera smittsamma sjukdomar. Nu när 100-tals nya boenden ska produceras säger flera forskare Ekot pratat med att personer med omvårdnadskompetens måste få en tydligare roll i arbetet med att planera de nya nya äldreboendena. Det för att den pågående eller kommande pandemier ska kunna hanteras bättre, för att hindra smittspridning och samtidigt stödja sociala relationer.

– Ja vården måste komma först. Vad är det vi ska bygga till? Eftersom det är ganska långa ledtider och man då kommer in sent ifrån vårdens sida och med sin erfarenhet påpekar olika saker så kan det vara för sent i processen att ändra. Det blir för dyrt att stanna upp, säger Helle Wijk, professor i omvårdnad med inriktning på vårdmiljöer..

Flera projekt som bland annat handlar om att anpassa miljöer för att bättre kunna minimera smittspridning mellan brukare på äldreboenden pågår dock.

I Skurup byggs ett boende där varje rum har egen tvättmaskin och torktumlare, på Ölmegården i Kristinehamn ser man på möjligheten att dela av avdelningar med branddörrar om en smitta skulle börja sprida sig, Boverket har fått ett regeringsuppdrag att titta på vårdens arkitektur och en handfull andra forskningsprojekt är initierade.

Men Göran Lindahl, docent vid avdelningen för byggdesign vid Chalmers som har ett speciellt fokus på vårdbyggnader tror att det finns en risk att de nya idéer om hur äldreboende ska vara utformade som tas fram nu inte hinner implementeras i pågående och kommande byggen.

– Det finns absolut en risk och jag tror att det som byggs i år och det som byggs om fem år kommer se helt olika ut. Jag tror i och för sig att det finns mycket kunskap som man kan lyfta in redan nu, men det kräver ju också att man ger den kunskapen möjlighet att ta plats i de här projekten, säger Göran Lindahl.