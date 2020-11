Klass 1-varningar utfärdade i stora delar av landet

– Vi har ett omfattande lågtryck som rör sig in över landet och i samband med det är det väldigt blåsigt och för årstiden väldigt mild luft som har rört sig in över landet, säger SMHIS:s meteorolog Alexandra Olsson.

Under dagen gäller det att hålla i hatten i stora delar av landet. I Västra Götaland, Värmland och Örebro län varnar SMHI för vindbyar på uppemot 25 meter per sekund.

Konsekvenserna av ovädret märks redan under morgonen. Vid Mölndal utanför Göteborg har E6 svämmat över och mellan Uddevalla och Strömstad har all tågtrafik ställts in.



Även längsmed Norrlands kustland varnar SMHI för busväder. I Norrbotten och Västerbotten kan det under en 12-timmars period falla minst 35 mm regn. Det här i kombination med kraftig blåst har fått Wasaline att ställa in måndagens avgångar med Wasa Express.

– Blåsten håller i sig under en stor del av dagen, det är när vi kommer in under kvällen eller natten som vi märker att vindarna avtar. De större regnmängderna avtar när vi kommer in under kvällen, säger Alexandra Olsson på SMHI.