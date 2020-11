Utredning föreslår: Polisen ska få kroppsvisitera barn

Nu ska förslagen skickas på remiss. Tanken är att lagändringarna ska träda i kraft den första juli nästa år.

– Det är tyvärr så att det finns uppgifter om att barn under 15 år ibland används i kriminella kretsar för att till exempel transportera eller förvara vapen eller sprängmedel.



I dag får så kallade tvångsmedel - som husrannsakan, kroppsvisitation och beslag av föremål - endast användas mot barn under 15 år om det finns "särskilda skäl".



Regeringens utredare föreslår nu att det kravet inte ska gälla om det finns särskild anledning att anta att den unge utnyttjas i brottslig verksam­het.



Det här kan bidra till att fler barn räddas från att dras in i kriminalitet, enligt inrikesminister Mikael Damberg.



– Det handlar om att skydd barn från gängens hänsynslöshet.

Regeringens utredare föreslår också att polisen ska få utökade möjligheter att genomföra husrannsakningar i förebyggande syfte för att leta efter vapen och andra farliga föremål.



– Tanken är att husrannsakan ska få göras i gemensamt tillgängliga utrymmen, både i och i anslutning till flerbostadshus, om det finns en förhöjd risk för brott där de här föremålen kan komma att användas, säger Gunnel Lindberg.



Däremot bör polisen inte få göra husrannsakan i privatbostäder utan misstanke om brott, enligt Gunnel Lindberg.



– Det skulle leda alldeles för långt och vara ett allt för stort integritetsintrång, att också inkludera bostäder i en sådan här bestämmelse.