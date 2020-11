Rättsprocesserna radas upp under valrysaren

– De har sagt även innan valet att de utmanar flera rösträkningsförfaranden. Jag tror att vi hade 300 olika domstolsförfaranden redan innan valdagen. Nu har man sagt sig inleda ytterligare, säger Ekots tidigare USA-korrespondent Kajsa Boglind.

Presidenten har till exempel skickat ett arbetslag av jurister till den viktiga vågmästarstaten Pennsylvania. Även i Georgia misstänker republikanerna att valet inte gått rätt till.

– Man anklagar till exempel rösträknarna för att ha blandat in valsedlar som kommit in för sent. Det är olika saker på detaljnivå, men det kan så klart vara just de där sedlarna som blir avgörande.

Trump har också sagt att han kommer begära omräkning av rösterna i Wisconsin, en möjlighet han har enligt lag om resultatet skiljer mindre än en procentenhet mellan kandidaterna.

Enligt Ekots USA-kommentator Ginna Lindberg talar mycket för att valet får sin fortsättning i olika domstolar även efter att alla röster räknats, vilket också innebär att det kan dröja ett bra tag innan det slutgiltiga resultatet slås fast.

– Det vi också vet är att det kommer fortsätta finnas en stor misstro. Vi hör det på reaktionerna från båda kandidaterna. Det kommer fortsätta vara väldigt stora motsättningar efter den här uppslitande valrörelsen, oavsett vem som vinner. Men själva valresultatet, det får vi vänta på ett tag till, säger hon.