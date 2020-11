Biden knappar in på Trump i Georgia

Trump och Biden har 49,4 procent var när 99 procent av rösterna har räknats.

Den som vinner i Georgia får 16 elektorsröster. Det säkrar inte segern åt någon av kandidaterna, båda måste vinna ytterligare elektorer för att ta valsegern.

Totalt sett återstår allt färre röster att räkna. Striden om USA:s presidentskap har kokat ner till delstaterna Georgia och Pennsylvania – och läget blir allt jämnare i kampen att nå de 270 elektorsröster som krävs för att inta Vita huset.

I flera delstater som nu kan avgöra USA:s presidentval är marginalen mellan kandidaterna minimal. På flera håll kan det bli aktuellt med en omräkning av rösterna, inte minst på grund av Donald Trumps påståenden om valfusk och planer på att utmana valresultatet i domstol.

På fredagsmorgonen, runt klockan 10 svensk tid, står Joe Biden kvar på 253 elektorsröster gentemot president Trumps 214.

Här är en genomgång av kring läget i de avgörande delstaterna – och vad som händer om resultatet blir rekordjämnt.

Georgia – 16 elektorsröster

Trump och Biden har båda 49,4 procent med drygt 400 röster till Trumps fördel, då 99 procent av rösterna är räknade.

Delstatsministern granskar rösterna och resultatet rapporteras in senast 14 dagar efter valet. Guvernören måste bekräfta delstatens elektorer senast 15 dagar efter valet. En kandidat som ligger mindre än en procent bakom vinnaren kan begära omräkning, en begäran som måste göras inom två vardagar efter det att guvernören bekräftat elektorerna.

Pennsylvania – 20 elektorsröster

Trump leder under fredagsmorgonen, svensk tid, med 49,5 procent mot Biden som har 49,2 procent. 95 procent av rösterna är räknade. Biden ligger under med runt 18 000 röster, men knappar in snabbt.

Rösträkningen granskas av delstatens olika län, som i sin tur rapporterar in valresultaten till delstatsministern tisdagen efter valet. Omräkning sker alltid om segermarginalen är mindre än 0,5 procent. Den omräkningen måste göras senast den tredje onsdagen efter valet och vara klar följande tisdag.

Arizona – 11 elektorsröster

Joe Biden leder med 50,1 procent mot Trumps 48,5 procent med 90 procent av rösterna räknade, enligt CNN. Det rör sig om runt 47 000 röster till Bidens fördel, men Donald Trump knappar in.

Delstatsministern granskar rösterna och resultatet registreras den fjärde måndagen efter valet. Det blir per automatik omräkning om det skiljer mindre än 0,1 procent mellan kandidaterna.

Nevada – 6 elektorsröster

Biden leder med 49,4 procent mot Trumps 48,5 procent med 89 procent av rösterna räknade, rapporterar CNN. Det innebär ett Bidenövertag på runt 11 000 röster.

Delstatsministern och Nevadas högsta domstol granskar rösterna den fjärde tisdagen i november. En kandidat som har förlorat kan begära omräkning upp till tre dagar efter granskningen.

North Carolina – 15 elektorsröster

Med 95 procent av rösterna räknade knappar Joe Biden in på president Trump, som leder med 50 procent över Bidens 48,6. Det förutspås dock bli svårt för Biden att vinna delstaten, som traditionellt är ett starkt republikanskt fäste.