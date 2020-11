Sjukvården riskerar att kollapsa i Delhi

Delhi upplever just nu rekorddålig luft och en tredje våg av Covid-19-fall vilket orsakar stora problem säger stadens chefsminister i en inspelning på sociala medier.

Delhi är just nu den stad i världen som har sämst luft med en koncentration av giftiga partiklar som är 14 gånger högre än Världshälsoorganisations gräns för vad som är säkert att andas.

– När jag får andningssvårigheter blir jag rädd att jag har fått Covid-19. Att drabbas av både det och luftföroreningarna gör mig väldigt nervös säger den här Delhi-bon som den lokala Tv-kanalen ANI har talat med.

Läkare varnar för att sjukhusen kommer att sättas under stor press med både patienter som drabbas av Covid-19 och problem med luftvägarna. Det kan skapa ett ännu större tryck på sjukvården än under den första vågen under pandemin.

– Läget blir bara värre och det kommer att påverka den allmänna hälsan hos Delhiborna säger Vimlendu Jha vid en Indisk miljöorganisation till ANI.

Kraftiga luftföroreningar i Indiens huvudstad är inte ovanligt. Tidigare under pandemin, när Delhi var i stort sett stängt, var det första gången många av stadens invånare med egna ögon kunde se bergen som omger Delhi eftersom luftföroreningarna då sjönk till en rekordlåga nivåer. Nu är det svårt att se byggnader några kvarter bort genom den tjocka smogen som ligger som en gul filt över staden.

– Regeringen måste hitta en permanent lösning på problemet med föroreningarna eftersom det riskerar att öka våra hälsoproblem säger en kvinna från Delhi till ANI.