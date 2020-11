Allt fler blir arbetslösa länge

– Läget generellt på Arbetsmarknaden har stabiliserats nu under hösten och arbetslösheten ligger på 8,8 procent i oktober. Men det är närmare 173 000 personer som är långtidsarbetslösa, som har varit arbetslösa i mer än tolv månader, och så hög har den siffran aldrig varit, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén.



Precis som tidigare under coronakrisen fortsätter långtidsarbetslösheten att öka i snabb takt. Jämfört med ett år tillbaka har nu nära 25 000 fler gått utan jobb i tolv månader eller mer och många andra riskerar att hamna i samma situation. En del av dem var drabbade redan före coronakrisen.



– Men det har också kommit en ny grupp av personer. Det är de som har en gymnasieutbildning och som i vanliga fall står ganska nära arbetsmarknaden som nu också under den här långa krisen blivit långtidsarbetslösa. Det är ju många branscher där man över huvud taget inte anställer, säger analyschef Annika Sundén.



Arbetsförmedlingens statistik för oktober visar att antalet arbetslösa blivit fler i hela landet jämfört med samma period förra året. Nu är drygt 455 000 inskrivna, en ökning med knappt 100 000 på ett år. Nära 6 000 personer varslades om uppsägning under månaden.



Hur arbetsmarknaden blir framåt är osäkert men huvudscenariot är att arbetslösheten fortsätter uppåt.



– Smittspridningen ökar och därmed restriktionerna vilket påverkar ekonomisk aktivitet. Samtidigt har ju regeringen precis aviserat att man förlänger de stöd till företag som gör att man kan behålla sin arbetskraft och sedan vara beredd att dra igång igen när det vänder, säger Annika Sundén.



Vad krävs för att komma åt den ökande långtidsarbetslösheten?



– Många av de här jobben som har försvunnit de kommer inte komma tillbaka. Har man blivit arbetslös, och om man riskerar eller är långtidsarbetslös, så är det viktigt att fundera på vilken utbildning man behöver för att kunna ta de jobb som finns när den här krisen är över.