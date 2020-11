Trots förlust - Trump allt populärare

Trump fick betydligt fler röster i det här valet jämfört med för fyra år sedan. Runt tio miljoner fler väljare la sin röst på honom den här gången. Han förlorade presidentposten för att Biden fick fler röster, inte för att han blivit mindre populär.



Den vetskapen är en påminnelse om att Donald Trump inte är en historisk parentes. Trump - och det han visat om vår samtid - är här för att stanna.

Det spelade ingen roll för hans väljare att smittspridningen slog nya rekord i flera delstater strax innan valdagen. Det spelade ingen roll att han under sina fyra år i Vita huset övergivit flera traditionellt republikanska värderingar.



En del av Trumps politiska framgång hänger ihop med att han lyckats bygga en följarskara som inte drivs av ett ideologiskt engagemang i första hand. De drivs av en hängivenhet till honom och till den symbolpolitik som Trumpismen innebär.

Att vara en Trumpanhängare är en identitet; det är att våga stå upp mot etablissemanget, att vara politiskt inkorrekt. "Trump är ingen politiker, han är ärlig och sig själv", säger ofta hans väljare.



Det är delvis därför som tunga republikaner nu sluter upp bakom honom. I januari kommer två val i Georgia avgöra maktbalansen i senaten, utan Trumps väljare är republikanernas utsikter dystra.



Men USAs 45:e president påverkar inte bara det egna partiet, det visar han inte minst just nu. Trots att USA valt en ny president är det fortfarande Donald Trump som upptar en stor del av medieutrymmet eftersom han vägrar att erkänna sig besegrad. Det är en del av hans politiska genialitet. När han riskerar att bli irrelevant, så lyckas han på något sätt alltid bli oemotståndlig för medier.



Så vad kommer Trump göra när han - motvilligt eller inte - lämnar över nycklarna till Vita huset?



Kanske kommer han att starta en egen TV-kanal som konkurrerar med Fox News. Kanske kommer han uppmana sina miljontals anhängare att fortsätta skänka pengar till en framtida politisk kampanj. Eller kanske kommer han befästa sin position som republikanernas de facto partiledare och därmed en maktfaktor som båda partierna måste förhålla sig till under en lång tid framöver.