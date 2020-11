Nationalistparti allt starkare

– Jag har fått matransoner och pengar av delstatsregeringen.

Det säger Lalant Tiwari som försörjer sig som daglönearbetare i Delhi. Han röstade på det koalitionsstyre som BJP är en del av i Bihar.

Med sina dryga 100 miljoner invånare är delstaten Bihar något av ett sorgebarn när utveckling kommer på tal. Bristen på arbete, utbildning och sjukvård är stor och många åker därifrån. När regeringen stängde ner Indien i våras på grund av pandemin hamnade många migrantarbetare i nöd. Utan pengar och mat började de gå hem till sina byar.

Bedömare trodde att detta skulle leda till att BJP förlorade röster när Bihar gick till delstatsval. Istället blev det tvärtom. När rösträkningen var klar i veckan visade det sig att partiet stärkt sin ställning. Sanjay Kumar är chef på forskningsinstitutet Centre for the Study of Developing Societies.

– BJP vann tack vare premiärminister Narendra Modis popularitet och den politik som regeringen fört, säger Sanjay Kumar.

Många i Indien tycker till exempel att regeringen hanterat coronakrisen väl utifrån förutsättningarna. Landet har världens näst högsta antal smittade.

Nationellt är BJP det enda parti som nu attraherar massorna, men på delstatsnivå har det gått sämre efter det nationella valet i fjol. Där är det istället regionala och ofta kastbaserade partier som är populära. Särskilt i södra Indien möter partiet motstånd.

– BJP arbetar intensivt för att expandera sitt väljarunderlag även i de delstaterna för att skapa ett mer stabilt folkligt stöd, säger Sanjay Kumar.