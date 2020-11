Röda Korset: De mest utsatta blir utan klimatstöd

Enligt rapporten från Internationella Röda Korsfederationen var 83 procent klimatrelaterade av det senaste decenniets naturkatastrofer. De senaste tio åren har 410 000 människor dött i katastrofer orsakade av översvämningar, stormar och extremhetta – det vill säga extremväder som kan kopplas till förändrat klimat.

Dessutom skadades 1,7 miljarder människor eller blev hemlösa – eller förlorade sin möjlighet till matförsörjning.

Men enligt granskningen hamnar inte pengar till exempelvis vädervarningssystem, skyddsvallar och annat som ska rusta utsatta områden för klimatkatastrofer hos de mest sårbara länderna.

Dit hör exempelvis Somalia, Eritrea och Centralafrikanska republiken. Inget av dem finns bland de 20 länder som fått mest klimatanpassningsbistånd, räknat per person. Svenska Röda Korsets ordförande Margareta Wahlström säger att länder i konflikt ofta inte får stöd till klimatanpassning, oavsett hur utsatta människor är där.

– När det gäller klimatanpassningspengar är de ofta lagda i väldigt stora fonder. Då har man naturligtvis satt kriterier för dessa fonder och de passar inte så väl in på de just de här länderna som är mest utsatta. Det är Afghanistan, Yemen, det är länder som ofta är i konflikt men som också är väldigt påverkade just av klimatfenomen eller väderkatastrofer, säger Margareta Wahlström.

Istället går klimatbistånd till länder med bättre kapacitet. Av de fem länder som fick mest stöd, hörde inget till de mest utsatta.

– Som biståndsgivare ser man säkert mycket större effekt av sina använda medel i de fallen, säger Margareta Wahlström.

Röda Korsfederationens slutsats är att om inte biståndsgivare inte samarbetar bättre med att förebygga katastrofer och att anpassa för klimatförändring, så kommer det snart kosta akuta stödpengar och mycket lidande.

– Människor kommer drabbas i ännu högre utsträckning under de kommande årtiondena än idag, säger Margareta Wahlström.