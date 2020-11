JUST NU: Folkhälsomyndighetens håller pressträff om corona-läget

Det är en fortsatt hög smittspridning i världen, med 54, 6 miljoner smittade och 1, 3 miljoner avlidna. Främst ökar det fortsatt i USA men i EU-området har den tidigare snabba smittspridningen mattats av något, främst i Belgien och Nederländerna.

I Sverige finns nu 192 439 personer smittade och vi testar många just nu. Det innebär att 557 personer per 100 000 invånare under de senaste två veckorna är smittade.

Vid dagens pressträff hos Folkhälsomyndigheten medverkar:

Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten

Johanna Sandwall, krisberedskapschef, Socialstyrelsen

Mona Heurgren, avdelningschef, Socialstyrelsen

Svante Werger, rådgivare, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ulrika Björkstén, corona-kommentator Ekot