EU-ministern: Vet inte hur detta ska lösas

– Det finns ett åtagande här att vi ska få ut de här pengarna för att underlätta för dem som är värst drabbade i den här pandemin. Så det är allvarligt och jag ser inte att man kan lösa det här på annat sätt än att anta den här uppgörelsen som är träffad, säger EU-minister Hans Dahlgren.



Att Ungern och Polen igår lade in sitt veto mot EU:s långtidsbudget för de kommande sju åren och stödet som ska gå till coronadrabbade länder, ett paket på sammanlagt 1 800 miljarder euro, vållar stora problem. Pengarna behövs med start nästa år.

Anledningen att länderna la in sitt veto var att de motsätter sig en del av paketet, en mekanism som gör att man kan hålla inne med utbetalningar av EU-medel till länder som inte följer rättsstatens principer. Vilket just Ungern och Polen har kritiserats för under flera års tid.

Polen och Ungern menar å sin sida att mekanismen strider mot EU:s regler och det inte ligger i linje med den uppgörelse som ledarna enades om i somras. Och särskilt Ungern tycker att man bara är ute efter att straffa dem.



”Den här mekanismen, i kombination med EU-kommissionens partiska granskning, är ett enkelt sätt att straffa ett land av rent ideologiska skäl”, sa den ungerska ministern Judith Varga på dagens möte.



Stora motsättningar alltså och det är nu Tyskland som EU:s ordförandeland som har den otacksamma uppgiften att försöka hitta en lösning. Frågan lär komma upp när stats- och regeringscheferna träffas framför dataskärmarna på torsdag.



Den tyska minister Michael Roth sa idag att alla EU-länder måste ta sitt ansvar och att det inte är läge att lägga in veton.



”Medborgarna kommer betala ett väldigt högt pris om blockeringen fortsätter”, sa Roth.



Han hoppades också att man ska nå en snabb överenskommelse. Men lyssnar man till tongångarna på dagens möte ser det ut att bli svårt.

Hans Dahlgren igen:



– Det är ett svårt läge. Och jag har inget svar på frågan hur detta ska kunna lösas.

Lyckas man inte lösa frågan före årsskiftet blir budgeten och det stora coronastödet försenat. Men det är inte så att EU då skulle stå helt utan pengar. Den nuvarande budgeten rullar då över månad för månad.