Karin Tegmark Wisell: Läget är mycket allvarligt

Karin Tegmark Wisell säger att provtagningsvolymerna ökar. I snitt har det ökat med 30000 per vecka under de senaste veckorna. Över 250000 testade individer är vi nu uppe i per vecka. Av dessa var förra veckan 12,9 procent förra veckan positiva, vilket är en fortsatt ökning jämfört med tidigare veckor. Det är en mycket allvarlig situation i Sverige, säger Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten.

Det är också viktigt att testningen kopplas till ett förändrat beteende och också att endast de som har symptom eller blir uppmanade av vården blir testade, säger Karin Tegmark Wisell.

Har man tidigare haft en Covid-19 som är bekräftad bör testning inte göras.

Under pressträffen meddelas det också att Folkhälsomyndigheten nu ger skärpta allmänna råd även för Jämtland/Härjedalen.

Totalt har 20 av 21 regioner nu fått skärpta allmänna råd av Folkhälsomyndigheten. Blekinge har utfärdat egna skärpta allmänna råd. Därmed har alla landets regioner skärpta allmänna råd.

Stockholms län, Västra Götlands län och Östergötlands län får förlängda skärpta allmänna råd till den 13 december.