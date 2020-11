Nya coronarestriktioner i Helsingfors

I Helsingfors införs nu nya coronarestriktioner, sedan flera kommuner nu klassas vara i den allvarligaste pandemifasen.

– Det enda egentliga kravet gäller publiktillfällen där vi begränsar mängden publik till 20 personer till alla möjliga evenemang.

Det rör sig inte om en rekommendation, det här är en bestämmelse, förtydligade Helsingfors borgmästare Jan Vapaavouri på en pressträff i dag. Från och med måndag och tre veckor framåt får högst 20 personer delta idrottsevenemang, konserter, olika fester och sammanträden.

Smittspridningen i Helsingforsregionen har ökat under den senaste tiden och myndigheterna bedömer nu att man är i den allvarligaste fasen i pandemin, då coronaviruset sprids mer omfattande bland befolkningen. Under de senaste två veckorna har ungefär 53 personer smittats per 100 000 invånare.

Det rör sig fortfarande om betydligt lägre siffror jämfört med nästan alla större städer i Europa men läget är trots allt mycket allvarligt menar myndigheterna som nu vidtar flera åtgärder.

Bland annat rekommenderas numera även högstadieelever ha munskydd i skolan. Samtidigt går gymnasieskolor över till att delvis undervisa på distans. Stadens idrottshallar och bibliotek får fortsätta vara öppna men antalet besökare reduceras kraftigt. Restaurangerna måste stänga senast klockan 23.

En anledning till de hårdare reglerna är att få ner smittotalen till jul, sa Jan Vapaavouri.

– Om vi sköter oss så kanske vi kan fira julen i lugn och ro, sa Jan Vapaavouri.