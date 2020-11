Allt fler äldre dör återigen i covid-19

– Ska vi få ner dödstalen så är det fruktansvärt viktigt att vi minskar smittan på äldreboenden. Dels att man har skyddsutrustning när man jobbar väldigt nära, det är nyckelsaken, och dels att man kanske har återkommande utbildningar i hur skyddsutrustningen ska användas, säger Ingmar Skoog, professor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet.

Antalet dödsfall har ökat rätt kraftigt de senaste veckorna, men är fortfarande långt ifrån vårens topp.

Socialstyrelsens statistik över avlidna i covid-19 visar att det i början av oktober var runt 15 dödsfall i veckan och, till exempel, för två veckor sedan var det istället över 100 personer som dog på en vecka, enligt de preliminära siffrorna.

Nyhetsbyrån TT har gått igenom siffrorna, från början av oktober till och med förra veckan, och genomgången visar att de flesta som dog var över 80 år gamla. Det var 80 procent av de som dog som var över 80 år.

Av dem över 70 år som dog var det en klar majoritet, också 80 procent, som antingen bodde på äldreboende eller hade hemtjänst.

– Äldreboendena är väldigt, väldigt viktig när det gäller dödssiffrorna, konstaterar han.

Under de tre senaste veckorna har det också återigen registrerats enstaka dödsfall bland personer under 60 år. Den siffran har annars legat på noll under en stor del av hösten, enligt TT.

– Ju mer smittan sprids så kommer vi få fler dödsfall bland yngre, vi kommer få fler personer på IVA och vi kommer få fler dödsfall bland äldre.

Professor Ingmar Skoog hoppas att dödligheten totalt sett i covid-19 kan bli lägre under hösten och vintern än den var i våras.

– Man ska försöka undvika att förutspå vad som kommer hända i framtiden. Men det borde vara så att man fått in mer hygienregler på äldreboenden, att man har mer skyddsutrustning och att man har lärt sig mer hur man ska hantera när folk blir smittade och så. Det borde vara så att man får ner dödstalen, säger han till Ekot.