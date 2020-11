Turkiet beskylls för etnisk rensning

Nu har Syriska araber har flyttat in i deras gamla hem, medan de bor i ett av Mellanösterns nyaste flyktingläger.

En gravid kvinna böjer sig över spaden. Hon gräver en latrin. Barn leker i lervällingen mellan tälten. Det här är ett flyktingläger i ett hav av flyktingläger i dagens Mellanöstern.

Men just det här lägret är okänt för omvärlden, ett av de nyaste, utan bistånd från internationella organisationer och när jag frågar de lägeransvariga vad de har störst behov av säger de: "Grus, grus att bre ut mellan tälten för att motverka lervälling när det har regnat".

Lägret upprättades för kurder som tvingades fly från sina hem i Sere Kanye för ett år sedan när Turkiet invaderade för att skapa sin buffertzon, något USA:s president Donald Trump gav klartecken till i en tweet.

Kurderna kallar det USAs dolkstöt i ryggen.

– Det fick vi som tack för att vi tillsammans med Amerika bekämpat IS här, säger 53-åriga Neriman bittert.

Hon har bott i lägret sen hon flydde från Sere Kanye för ett år sedan och förra månaden gjorden hon en riskfylld resa tillbaka till sitt hem.



– Jag klädde ut mig i niqab för att de inte skulle förstå att jag är kurd, men mitt hus hade tagits över av Erdogans legosoldater, syriska jihadister, de tillhör DAesh, Is säger hon.

– Turkiet använder IS-krigare för att rensa ut oss kurder. Med Erdogans hjälp återuppstår IS vilket gör Turkiet ännu farligare än IS. Det är etnisk rensning som pågår, jag fick inte ens komma in i mitt hus, de sa åt mig att bevisa att huset var mitt, säger Neriman.