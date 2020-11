Oro för att gigantiskt coronastödpaket hamnar i fel händer

– Vi vill att pengarna ska gå till att utveckla landet och att få igång ekonomin igen och definitivt inte till att mata korrupta nätverk och vänner till regeringen, säger Carlos Coelho.



Han sitter i parlamentet för Portugals traditionella högerparti, som förvillande nog heter Socialdemokraterna.



Tanken med EUs mångmiljardstöd är att återställa medlemsländernas ekonomier, men Portugal har under åren skakas av ett antal korruptionsskandaler på allra högsta politiska nivå. Den tidigare premiärministern Socrates till exempel har anklagats för både korruption, penningtvätt och skattefusk.



Carlos Coelho säger att parlamentet nu under hösten diskuterat hur användningen av coronastödet ska kunna bli transparent för att kunna kontrolleras.

Oron är stor för korruption och problem, svarar han.



– Ja till och med vår president tog upp detta under våra ceremonier redan den 5 oktober och varnade för riskerna att pengarna inte investeras noggrant, förklarar högerpolitikern Carlos Coelho.