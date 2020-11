Kurdiske generalen: Kurderna känner sig övergivna av världen

– Nu när den militära striden är över, återstår det svåra, och kurderna känner sig övergivna av världen, säger han i en exklusiv intervju med Ekot.

Det ideologiska kriget mot IS är är en större utmaning än det militära. Det kommer att kräva tid, resurser och engagemang.

– IS är hela världens gemensamma problem och det ligger i allas intresse att IS tankevärld bekämpas.



– Här i norra syrien har vi planer på att bygga 16 nya avradikaliseringscenter,

Liknande Houri centret som redan finns där unga pojkar som tidigare tillhörde kalifatets så kallade lejonungar, barn som lärde sig strida och döda i IS namn.



Behovet av fler center för kvinnor barn och fångar är stort, det krävs resurser och expertis och vi kurder kan inte ensamma ansvara för detta.



Utan arbetstillfällen fungerande social service, elektricitet och vatten, riskerar vi att IS på nytt för ett grepp om befolkningen, säger generalen.



Han sitter i kamouflageuniform i en vit fåtölj, 53 år gammal med ett bländvita tänder som han visar ofta - eftersom han ler ofta.



Han är hjälteförklarad som generalen som besegrade IS. Och vändpunkten kom i Mazloums egen hemstad Kobani i januari 2015.



IS hade belägrat staden och förskansat sig i Mazloum Abdis föräldrahem. Abdi begärde då att den USA-ledda koalitionen skulle bomba huset.



Jag skickade koordinaterna till koalitionen och bad dem bomba, berättar generalen.



Mitt föräldrahem smulades sönder tillsammans med de IS-krigare som fanns i huset. Det blev vändpunkten i befrielsen av Kobani.

Många kurder i norra Syrien är övertygade om att Mazloum Abdi har en framtid som politiker.



Och när jag frågar honom, säger han till skillnad från andra militära ledare med politiska ambitioner, att jo det är inte alls uteslutet.



– Jag började som politisk aktivist, jag tog på mig uniformen när det var nödvändigt, men nu när den militära kampen mot IS är över, kommer jag att återvända till politiken.