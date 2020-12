Studie: Lov vecka 9 gjorde att många fler dog

Om studien

I studien har forskarna jämfört dödligheten i år med hur den tidigare har varit i 219 regioner i 11 europeiska länder, däribland Sverige.

De totalt 37 regioner som hade lov vecka 9 har generellt drabbats betydligt hårdare med fler dödsfall under våren. En tredjedel av alla dödsfall i covid-19 där, till exempel i Stockholm, kan bero på att de hade lov just den veckan, enligt studien.

De regioner som hade sportlov tidigare har klarat sig lindrigare undan pandemin under våren. Hade regionen lov, till exempel, vecka 8 eller 10 påverkades i princip inte överdödligheten alls av lovet.

Studien genomgår nu en vetenskaplig granskning och därför är resultaten preliminära.

(Studien heter: Excess mortality across regions of Europe during the first wave of the COVID-19 pandemic – impact of the winter holiday travelling and government responses)

Läs mer