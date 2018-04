Fiberföretag svarar om grävskador

P4 Kalmar har tidigare rapporterat om stora markskador på norra Öland, efter att företaget IP Only låtit sina underentreprenörer gräva in fiberanslutning. Efter kritik från lantbrukare och privatpersoner svarar nu fiberföretaget på kritiken mot deras sätt att hantera situationen. Pär Ljunggren är regionchef Öst för IP Only och han menar att den snabba utvecklingen och efterfrågan från konsumenter, ledde till bristande kompetens.

– Vissa underentreprenörer hade inte kunskap om hur det är att gräva på landsbygden. Vi har gjort ett kvalitetsarbete under vintern och vi är väldigt noga med att underentreprenören följer våra avtal, säger Pär Ljunggren.

Enligt Pär Ljunggren skall man anmäla sina fel till kundtjänst och förvänta sig en snabb lösning. När han får kännedom om en fastighetsägare som rapporterat sina avgrävda el- och vattenledningar sex gånger och väntat i drygt tre månader på en lösning, utlovar han "ett snack med byggcheferna":

– Så här får det inte gå till.