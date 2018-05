Nytt system ger mer tid för patienterna

Via surfplattor kan personalen föra in uppgifter direkt, istället för att först gå vägen via papper – vilket sparar tid, som kan läggas på att istället möta de äldre patienterna som vårdas på geriatrikens avdelningar.

Dessutom går överlämningar mellan olika personal snabbare än tidigare. Det har blivit mindre administrativt pappersarbete, enligt personal som P4 Kalmar har träffat.

Tanken är att alla avdelningar på sjukhuset i framtiden ska kunna anpassa det nya systemet efter sina behov.

I inslaget hör du sjuksköterskan Anders Carming berätta om det nya sättet att arbeta.