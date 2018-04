16–åring åtalas för rån mot bensinmack i Västervik

Han ska enligt åklagaren ha tvingat kassörskan att släppa in duon i butiken så att de under kniv- och vapenhot kunde stjäla cigaretter värda 58 000 kronor.



Brottet bör bedömas som grovt eftersom rånet pågick under lång tid på natten och genomfördes av två personer mot en ensam person.



Gärningsmännen var maskerade och hotade både med kniv och det som såg som en riktig revolver.



Under rånet gav gärningsmännen sken av att revolvern var laddad med riktiga patroner.