Ytterligare fyra bidrag klara för P4 Nästa

Carl Franzén från Nybro är 28 år och började spela trummor när han var fyra. Efter det har det mesta handlat om musik för hans del. Pluggade musik på Stage4you i Torsås i den första årskullen på skolan 2006. Där bildades bandet Bad Mans Jam som efter skolan flyttade upp till Stockholm för en hårdsatsning på musiken. Under åren 2009-2015 spelade bandet runt om i Sverige och utomlands.

Våren 2015 lades Bad Mans Jam på is och Carl flyttade hem till Småland igen. Nu blev det nystart med countrybandet Taste of Orange och countryn fick Carl att älska musiken och då kom inspirationen till att skriva egna låtar.

Nu har han ett nytt band som heter Highway 25 där det mest handlar om countrycovers men tanken är att det ska bli mer eget material så småningom. Låten som Carl tävlar med heter Countryside.



Lucas Galovan är låtskrivare och artist från Gamleby. För två år sedan vann han länsfinalen av Musik Direkt och fick representera länet vid riksfinalen. Efter detta har han fokuserat på att skriva musik, både på egen hand men också tillsammans med andra låtskrivare. Låten som Lucas tävlar med heter Something real.



Maneo Moody bildades 2012 då Viktor Nilsson och Mats Petersson började skapa musik

tillsammans. Redan från början var det orden "på riktigt" som blev, och fortfarande är, deras

ledstjärna. Den musik man skapar ska vara på riktigt. Det ska skrivas, arrangeras, spelas, sjungas och produceras med hjärta, känsla och ärlighet - för det är då det blir just på riktigt och det är då som man kan beröra sin publik på det djupaste. Detta var också en av anledningarna till att man gått från engelska till svenska för sina texter.

Både Viktor, som står för leadsång och Mats, med gitarr som förstainstrument, kommer från

gedigna musikbakgrunder med studier på prestigefyllda skolor både i och utanför landets gränser. Detta kombineras med stor scenvana inom ett stort antal genrer. Här har man samarbetat och spelat med namn som Peter Johansson, Dan Hylander, Tingsek, Mollie Lindén och Richard Söderberg. Låten som Maneo Moody tävlar med heter Andas i takt.



Moa Malmqvist är snart 18 år och är uppvuxen i Kalmar. Som liten sjöng hon i kör och musiken har alltid varit en stor del av hennes liv. De senaste 3-4 åren har hon börjat skriva musik och satsat mer på sin artistkarriär. Musiken får henne att släppa tankarna från ett annars rätt hektiskt liv med träning, rugby, jobb, skola och mycket annat. Låten som Moa tävlar med heter Anyone.