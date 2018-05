Startfältet klart för P4 Nästa 2018

Viktor Olsson är 18 år och kommer i från Kalmar. Just nu går han tredje året på gymnasiet på den estetiska linjen med inriktning musik. Han har aldrig tidigare varit med i någon musiktävling men nu var det alltså dags.

– Att stå på scen och sjunga är något som jag alltid tyckt om och att spela inför en stor publik är den bästa känslan i världen, säger han.

Bidraget som han ställer upp med heter First class ticket och den har skrivits av Daniel Alleved. Den handlar om när ett par i en liten stad vill flytta därifrån men endast en av dem kommer iväg. Den andra som stannar kvar i hemstaden tänker att hen snart kommer efter, hen ska bara få ordning på lite saker först.



Augustine, som när hon inte står på scenen heter Elin Andersson, är en hårt arbetande och talangfull artist som skriver sin egen musik. Låtarna kommer från botten av hennes hjärta, en känsla som hon tar med upp på scenen.

Sedan 6 års ålder har hennes dröm alltid varit att stå på scenen och beröra människor och det var som 11-åring allt fick sin ordentliga start. Hon började ta sånglektioner, sjunga i kyrkan, delta i talangjakter som sedan ledde till större spelningar som invigning på Ironman och Lidingöloppet, Kalmars Guldfest med mera.

Under våren 2018 hade hon även sin egen konsert i Kalmarsalen. Nu drömmer hon om att få stå och uppträda på de största scenerna runt om i världen. I P4 Nästa tävlar hon med egna låten I was there.



Erica Zandelin har efter många år som frontfigur/låtskrivare i bandet Lionfly Secrets nu valt att testa nya vägar inom musiken. Hon har spelat på scener som Göta källare via spinnup, finalen av P4 Nästa i Kalmar och turnerat med Hayley Harland och Martha Paton från England – och ser fram emot att få komma ut på live-scenerna i sommar för spela så mycket som möjligt. Som Barometern Oskarshamn kallat det, "en röst av sammet", och massa ny musik på gång blir det en intressant framtid för Erica inom musiken.

Erica tävlar med låten Into the wild som producerats av Kalmar FF-målvakten Ole Söderberg.



Joel Wirsén är från Algutsrum på Öland. Född 1989 och startade sin musikkarriär i Australien för två år sedan. Han flyttade till Sunshine Coast 2010 for att studera och träffade kärleken och blev kvar i sex år.

Har tagit sånglektioner i ett första steg mot att våga sjunga på scen inför andra personer. När han blev bekväm på scenen kom också inspirationen att skriva egna låtar.

Sedan 2017 är Joel tillbaka i Kalmar och fortsätter strävan mot ett genombrott som scenartist och kompositör.

Låten som Joel tävlar med heter Always will love you.