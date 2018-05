Reportage: Frisören som åker hem till kunderna

Sara Nyström äger Salong Malmen i Kalmar och Sara är en av de frisörer som klipper sina kunder i deras egna hem. Idén om att åka hem till kunder och klippa dem på hemmaplan fick hon när hennes svärfar blev sjuk:

– Han blev sjuk för sex år sedan, och då insåg jag att det blir ett projekt att ta sig till frisören, och det problemet har jag förstått att många har.

Sedan i höstats har Sara Nyström under vissa bestämda dagar lämnat salongen för att ge sig ut på vägarna. P4 Kalmar fick följa med hem till familjen Håkansson-Ekman i Trekanten där barnen Rasmus och Alina, föräldrarna Jenny och Stefan och farmor Lena skulle bli klippta.

Att familjen Håkansson-Ekmans hus omvandlas till en frisörsalong någon gång i månaden har inte mamma Jenny Ekman något emot alls:

– Det är så smidigt när man har småbarn. Man behöver inte stuva in alla och åka in till stan. Ibland kan inte sambon när barnen kan och så ska han åka in en annan gång.