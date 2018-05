Hjärnsjuka Liv hoppas få hjälp i USA

Tecken som att nyfödda Liv Cangemark skakade en hel del fick hennes mamma Tina Cangemark i Algutsrum på Öland att ana oråd.

När Liv sedan fortsatte under sina första månader att vara ett alldeles för nöjt barn i jämförelse med hur Tinas tidigare barn hade betett sig, och dessutom saknade styrka i kroppen, sökte Tina och hennes sambo Erik Nodin hjälp.

Stödet de har fått av svensk sjukvård har varit fantastiskt menar Tina, men fortfarande har Liv ingen diagnos. Man tror att hennes sena utveckling, långsamma språkutveckling och epilepsi beror på någon form av hjärnsjukdom, men man har hittills inte lyckats diagnosticera Liv.

Via Willefonden, startad av Helene och Mick Cederroth, fick familjen Cangemark/Nodin kontakt med William Gahl, läkare i USA som under flera år arbetat med att säkerställa diagnoser på odiagnosticerade patienter. Han har erbjudit sig att ta emot Liv och hennes journaler och papper är nu på väg till hans klinik, dit familjen far så fort de får klartecken.

Det senaste året har Liv blivit sämre och oron är stor hos mamma Tina.

– Det gör att man ibland när man har en riktigt dålig dag funderar på om det är början till slutet. Man vet inte, men fick vi en diagnos fick vi kanske en prognos också. Då får vi veta lite vad vi har att vänta oss.

De dåliga dagarna till trots har Tina nära till skrattet och tar en dag i taget. Hon är helt säker på vad det är som gör att hon ser det goda i tillvaron.

– Barnen, helt klart. Jag älskar att umgås med barnen.