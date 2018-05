Premiär: Mathilda Lindström från Vimmerby spelar sin debutsingel

NBLY&I står för "Nothing burns like you and I". Enligt Mathilda Lindström själv är det en låt om ungdomskärlek, som beskriver hur en persons liv kan vändas upp och ner på bara ett kort telefonsamtal.

Även om NBLY&I är Mathildas debutsingel så är hon långt ifrån en nybörjare i branschen. Den nu 18-åriga Vimmerbytjejen har hållit på med musik sedan hon var liten.

Bland annat, har hon varit med i Sveriges Radios stora musiktävling P4 Nästa, hon har tävlat i Lilla Melodifestivalen – och de senaste åren har hon studerat på Kulturama i Stockholm.

