Förskolebarnen i Trekanten vet vad som gäller i värmen

P4 Kalmar gav sig ut och pratade med barnen på förskolan Hjärtat och Snickargården i Trekanten i Kalmar, som just denna dag hade gympaavslutning på Gymnasten i Kalmar.

Lotta Högstedt Nilsson är förskolechef på förskolan Hjärtat och är van vid frågor från föräldrar kring värmen.

– En vanlig frågeställning är hur, var och när vi ska smörja in våra barn. Sedan undrar de såklart om vi kan hjälpa till med detta. Då säger vi till dem att smörj in dem på morgonen och lägg sedan ner solkräm i deras väskor. Sedan hjälper vi gärna till under dagen att smörja in dem ytterligare om det behövs.

Även om det var spring i benen på Olivia Karlsson, Vilgot Aronsson, Juni Söforth och Leo Lovrén så var de lite slöare än vanligt – men också väl medvetna om vad de ska göra när det är så här varmt ute.

Det berättar glatt om att det är viktigt att dricka, äta frukt, ta på sig keps, vara i skuggan och smörja in sig. Och när frågan om det också är viktigt att äta glass så ropar de glatt allihop:

– Jaaaaaa!