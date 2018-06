Efter sextrakasserierna – LNU vidtar åtgärder

I samband med #metoo-uppropet hösten 2017 uppmärksammades sexuella trakasserier och övergrepp på Linnéuniversitetet, LNU, inom olika sociala sammanhang och yrkesområden.

Efter det startade lärosätet en kampanj för att få in anonyma berättelser om sexuella trakasserier, för att få en bild av hur stort problemet var. Berättelserna samlades in via ett webbformulär under tidig vår.

Totalt kom det in 21 berättelser, de flesta från medarbetare, men även ett par från studenter. Materialet har nu bearbetats och analyserats av en arbetsgrupp, som sammanställt en rapport.

Rapporten visar att det finns problem med sexuella trakasserier, övergrepp och könsdiskriminering – och att det är upplevelser som satt djupa spår hos medarbetare och studenter.

– Vi ska nu ta till oss resultaten och rekommendationerna för att förbättra rutiner, utbildning och vaksamhet. Här vill jag understryka hur vi alla har ansvar för att inte tolerera, förminska eller normalisera oacceptabelt beteende. Den akademiska kulturen ska vara respektfull för alla, säger Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Arbetsgruppen som jobbat med frågan sedan hösten föreslår också ett antal åtgärder för att förebygga diskriminering och sexuella trakasserier.

– Bland annat handlar det om insatser för att öka kunskapen om hur man anmäler och vilket stöd som finns att få. Vi föreslår även en utbildning som riktar sig till chefer och skyddsombud för att öka kunskapen i de här frågorna, men också insatser för att öka kunskapen hos övriga medarbetare och studenter, berättar Cecilia Kjellgren, forskare i socialt arbete och deltagare i arbetsgruppen.