Bevattningsförbud införs i Västervik

Under en längre tid har näst intill obetydliga mängder nederbörd fallit inom Västerviks kommungränser.

Från 1 juli införs därför bevattningsförbud tills vidare

- Trots att vi gick in i vår- och försommarperioden med mycket goda förutsättning gällande nivåerna i våra 16 vattentäkter har nu frånvaron av nederbörd under längre tid skapat en stadigt sjunkande nivåtrend i våra vattentäkter. De långsiktiga prognoserna visar just nu heller inte att några större mängder nederbörd kommer att falla, berättar Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten.

Bevattningsförbudet innebär förbud mot att:

• Vattna växter, gräsplaner med mera via spridare och slang. Du får vattna med vanlig vattenkanna.

• Privat biltvätt via slang.

• Fylla pooler större än 3 kubikmeter med dricksvatten.

• Spolning av tak och fasader via slang.

Bevattningsförbudet gäller för alla, även näringsliv och föreningar. Samhällsviktig verksamhet tillhör undantagen för bevattningsförbudet.