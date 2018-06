LNU-forskare hittade unika spår av mikrober i urberget

Enligt Henrik Drake, forskare i geokemi vid Linnéuniversitet, som ligger bakom forskningen är det här första gången spår, eller så kallade signaturer, från svavelisotoper hittats i berggrunden.

– Det är världsrekord kan man säga, om man kan kalla något som handlar om svavelisotoper för världsrekord. Det är en 80 meter djup spricka i Oskarshamn som har världsrekordet.

Vad är det ni har hittat?

– Vi har hittat mineralkristaller och kemiska signaturerna av kristaller visar att det har levt mikroorganismer i sprickan. De har livnärt sig på sulfat och bildat sulfid som i sin tur har bildat mineralkornen.

Vad ger det oss för kunskap?

– Största kunskapen det ger oss är att vi får reda på hur signaturer av liv ser ut i en så pass extrem livsmiljö. Det kan till exempel vara viktigt att veta om man letar efter liv på andra planeter där man förväntar sig en extrem livsmiljö.

Referens: "Unprecedented 34S-enrichment of pyrite formed following microbial sulfate reduction in fractured crystalline rocks"doi/abs/10.1111/gbi.12297