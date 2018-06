Stora skogsbranden har pågått över ett dygn

Räddningstjänsten fortsätter att kämpa med branden i krånglig terräng utanför Silverdalen i Hultsfreds kommun.

Arbetet har pågått sedan i går kväll, då försvarsmaktens helikopter hjälpte till att vattenbomba området.

Räddningstjänsten har omringat branden och jobbat sig in mot mitten. Branden är under kontroll, men arbetet kommer att fortsätta in på kvällen.

Då hoppas räddningstjänsten kunna lämna över ansvaret att bevaka platsen till markägaren.