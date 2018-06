Just nu: Brand vid järnvägsspår under kontroll

Larmet kom in vid 14.41. Räddningstjänsten kallade in en tankbil som förstärkning, men branden var snabbt under kontroll.

Tågen på sträckan fick order om att hålla sänkt hastighet under tiden som branden pågick.

Detta är bara ett av flera larm om bränder vid järnvägen som kommit in under dagen i Kalmar län.