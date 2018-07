Just nu: Skogsbranden i Mellingerum under kontroll

Det är flera faktorer som gör att räddningstjänsten nu kan gå ut med att branden är under kontroll. Man har kunnat hålla branden inom brandområdet i två dagar och ser inga större lågor i ytterkanterna. Man har också kunnat släcka branden på djupet från kanterna och inga fler flyglöpsbränder har uppstått.

– Nu känner vi oss trygga att gå ut med att branden är under kontroll och det känns väldigt bra, säger Jonas Neldemyr, räddningschef vid Räddningstjänsten i Oskarshamns kommun.

Under onsdagseftermiddagen har han suttit i stabsmöte om den stora skogsbranden, där man – förutom att konstatera att branden är under kontroll – även uttryckt en målsättning att kunna lämna över ansvaret till markägaren under fredagen.

Skogsbranden i Mellingerum bröt ut på söndagen. Totalt rör det sig om en yta på ca 30 hektar som brinner.

Hör mer från räddningstjänsten, om vilka utmaningar som kvarstår bland annat, i ljudklippet i artikeln.