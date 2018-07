Torsdag kväll: Dags för sista deltävlingen i P4 Nästa

De som står på scenen torsdag kväll är följande:



Augustine, eller Elin Andersson som hon heter när hon inte står på scenen. Hon beskriver sig själv som en hårt arbetande artist som skriver sin egen musik och låtarna kommer från hjärtat. Sedan 6 års ålder har hennes dröm alltid varit att stå på scenen och beröra människor och det var som 11-åring allt fick sin ordentliga start. Hon började ta sånglektioner, sjunga i kyrkan, delta i talangjakter och nu är hon således väl förberedd för att kliva upp på Larmtorgets scen. Augustine tävlar med egna låten I was there.

Tävlar gör även rocktjejen Maja Hobring. Hon har deltagit i P4 Nästa två gånger tidigare och kommit till final båda gångerna. Låten hon tävlar med i år Live like I'm free som är skriven av Isac Adolfsson. Låten handlar om att man måste våga stå på sina egna ben och gå sin egen väg.



Den tredje deltagaren i den sista deltävlingen är Nellie Wettborg som är 20 år och bor en bit utanför Kalmar. Musiken går i släkten, både far och farfar är musiker och det har smittat av sig på Nellie som faktiskt började sjunga redan innan hon lärde sig prata. Förra året tävlade hon i P4 Nästa med låten Haters, som skrivits AnnSofi Hellström och Peter Andersson. Nu tävlar hon med låten You're here som hon har skrivit tillsammans med Peter Andersson.



Torsdag kväll avslöjas också vilket bidrag av alla som åkt ur tävlingen som ska få juryns wildcard och komma tillbaka in i hetluften i finalen den 26 juli. Det finns alltså all anledning att antingen komma till Larmtorget i Kalmar torsdag kväll kl 19.00 eller lyssna på hela kalaset i webbradion via P4 Kalmars hemsida eller appen SR Play.