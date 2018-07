Experten om grundvattennivåerna i torkan

– Just nu så är faktiskt nivåerna i de stora magasinen det normala, det beror på höstens och vinterns nederbörd. Nu på senare tid så har vi sett att nivåerna har börjat sjunka, eventuellt till hösten om nederbörd uteblir, här under den kommande tiden, så kan nivåerna sjunka till under det normala, säger Fredrik Theolin som jobbar med grundvattenbevakning på Sveriges Geologiska Undersökning.

Däremot så är det sämre med de mindre magasinen, detta på grund av torkan som varit under de tre senaste månaderna.