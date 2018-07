Simone har väntat i tio år på uppföljaren till Mamma Mia

– Jag har väntat superlänge! Jag var sju år när den första filmen kom ut och jag har älskat den sedan dess! utbrast Simone Waters, som satt och spanade efter kändisar innan filmvisningen.

Förhandsvisningen på Mamma Mia, Here we go again avslutade invigningen av Slottsholmen på tisdagskvällen. Den var öppen både för de 300 inbjudna gästerna på invigningen och dom ur allmänheten som lyckats komma över biljetter. Men det var ingen urpremiär i Västervik, som några hade trott.

– Jag har aldrig sagt att det ska vara någon urpremiär, vem är det som har sagt det? skrattade Björn Ulvaeus, när han fick frågan av P4 Kalmars reporter.

– Nej, det är helt fel. Jag har hela tiden pratat om en förhandsvisning. Men kan man kalla det här (ruinen) för en biograf, så är det fjärde biografen i världen som visar den, fortsatte han.