Skogsbrand intill golfbana

Det var vid halv tre på morgonen under måndagen larmet kom in till räddningstjänsten om att en skogsbrand hade startat norr om Kalmar i närheten av Kalmar Golfklubbs anläggning. När brandkåren kom till platsen såg man att det brann under en kraftledning och att ytan som brann var ungefär 100x30 meter.

Räddningstjänsten kunde snabbt omringa branden och få den under kontroll. Vad som startat branden är nuläget oklart.