Danmark nästa för Melker Hallberg

Så sent som i början av juli förlängde KFF kontraktet där Udinese skulle låna ut Hallberg resten av säsongen. Men under tisdagen blev affären mellan Udinese och Vejle klar. Därmed hävs lånekontraktet och Hallbergs ägs numera av Vejle.



--Det gick väldigt snabbt under dagen. Det är tråkigt att förlora Melker som har gjort det bra i Kalmar men vi vet spelreglerna, säger KFF:s sportchef Thomas Andersson Borstam till Barometern.



Melker Hallberg har under karriären också spelat i norska Vålerengen, Hammarby och Ascoli på lån.



Vejle har blivit danska mästare fem gånger, senast 1984. Laget, med svenske Gustaf Nilsson som anfallare ligger trea i ligan som precis inletts