Fotbollsskola för alla i Kristdala

En av deltagarna är 9-åriga Disa Geuze.

– Det är ganska kul men väldigt varmt. När jag blir svettig doppar jag ner hela huvudet i vatten. Och i går hade vi vattenkrig.

Fotbollsskolan i Kristdala är helt kostnadsfri. Inför skolan ordnade arrangörerna också med en insamling av fotbollsskor till de barn som inte hade egna. Man fick in 15 par, vilket räckte för att alla skulle kunna delta.

Ulla Mecke, som är ansvarig för fotbollsskolan tycker att det är viktigt att det finns kostnadsfria aktiviteter för barn under sommarlovet:

– Det måste inte vara just fotbollsskola, det kan vara allt möjligt. Men det är väldigt bra att det finns en mötesplats under sommarlovet när allt annat ställs in. Där barnen kan träffa varandra, göra något roligt och uppleva något som man kan berätta om när skolan börjar igen, säger hon.