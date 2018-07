Just nu: Kilo-tunga oljeklumpar når land

Det uppstod under söndagen när det lastfartyg som stått på grund en vecka gick loss från grundet och länssystemen kring fartyget rämnade.



7000 liter olja hade sugits sugits upp under söndagskvällen men en hel del olja har också nått land. Både klumpar av olja och tunnare olja sköljer nu in mot kobbar och skär i den känsliga skärgården.



Brandmästare Jörgen Svensson vid räddningstjänsten i Västervik, som ska leda räddningsstyrkans arbete under dagen betecknar läget som allvarligt.

--Det är ju ö-tätt, med många kobbar och skär och på några håll finns klumpar på några kilon. Här finns mycket att göra, det är hink, spade och grep som gäller.

Behövs fler frivilliga?

--Vi har redan många fast boende som frivilliga.I nuläget behöver vi inga fler, säger Jörgen Svensson.