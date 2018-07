Just nu: Inbrott och inbrottsförsök i natt

Polis kallades till platsen. När den misstänkte efter gripandet inte hade någon vettig förklaring till sitt agerande anhölls han senare misstänkt för inbrottsförsök. Mannen är i 40-årsåldern.

Tidigare under kvällen fullbordades ett inbrott i centrala Västervik. Tjuven hade krupit in genom ett öppet fönster och fått med sig en dator och ett tv-spel. Inbrottet ska ha skett någon gång klockan 20-22 under måndagskvällen.