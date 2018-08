Medaljregn över Kalmar län vid JSM i friidrott

Tre guld, tre silver och två brons blev facit vid junior-SM för friidrottare från Kalmar län.

En av dem som stack ut var löpartalangen Omar Ismail från Högby IF som tog hem gulden i både 1 500 meter och 5 000 meter, trots att han ställdes mot tävlande ett år äldre än honom.

Här är alla medaljer till utövare från Kalmar län:

F19 3000m

1 Emilia Lillemo 00 Täby IS 10:01.36

2 Julia Samuelsson 99 Högby IF 10:12.68

3 Evelina Henriksson 99 IFK Umeå 10:18.56

P19 1500m

1 Omar Ismail 00 Högby IF 3:52.60

2 Berhe Kidane 99 Eskilstuna FI 3:52.88

3 Abubakar Abdullahi 99 Malmö AI 3:53.52

P19 Diskus

1 Alexander Sjögren 99 Kalmar SK 50,59

2 Sebastian Löschner 00 Huddinge AIS 49,13

3 Patrik Lindstedt 99 Hässelby SK 49,02

F19 1500m

1 Sara Dädeby 99 Hovslätts IK 4:42.85

2 Julia Samuelsson 99 Högby IF 4:43.05

3 Thea Norlund 00 Skellefteå AIK 4:43.06

F19 Längd

1 Fanny Runheim 99 Thorengruppen TFC 6,07

2 Ida Thunberg 99 KFUM Örebro 6,01

3 Lovisa Karlsson 00 Högby IF 5,87

P19 5000m

1 Omar Ismail 00 Högby IF 15:11.56

2 Axel Djurberg 99 Upsala IF 15:17.20

3 Samuel Fitsumbrhan 99 Hälle IF 15:17.99

K22 5000m

1 Sara Christiansson 97 Sävedalens AIK 16:06.89

2 Ellen Persson 97 Högby IF 17:31.02

3 Moa Rothman 96 Västerås FK 17:51.16

F19 Häck 100m

1 Amanda Hansson 99 Hässelby SK 13.89

2 Ida Thunberg 99 KFUM Örebro 14.21

3 Lovisa Karlsson 00 Högby IF 14.50