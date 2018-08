Just nu: Tre brandkårer bekämpar skogsbrand i Vimmerby kommun

Enligt räddningstjänsten så brinner det på en höjd och området är ungefär en hektar stort.

Branden är just omringad av räddningstjänsten och är under under kontroll

Räddningstjänsten påbörjade släckningsarbetet strax före klockan ett och släckningsarbetet väntas inte vara avslutat förrän ikväll.