Nilsson bröt staven i tiokampen – slutade 12:a

Under onsdagen gick tiokampen in i sin andra och avslutande dag. Marcus Nilsson hade under tisdagen satt personbästa i längd följt av säsongsbästa i höjd. Resultat som gjorde att Högby IF-stjärnan låg på en 19:e plats i tiokampen inför de sex sista grenarna.

Avslutningsdagen började med två helt klart godkända resultat i grenarna 110 meter häck och diskus. Men i den åttonde grenen stav blev det dramatiskt för Nilsson när staven knäcktes på hans första försök på höjden 4 meter 70 centimeter. Nilsson fick dock en ny stav men kunde inte ta sig över höjden.

Stavresultatet gjorde det svårt för Högby IF-stjärnan att slå sin personliga rekordserie på 8 120 poäng.

Tävlingen avslutades med distansen 1500 meter som Nilsson sprang på 4 minuter och 29 sekunder. Totalt sett över alla tio grenar så var det i de inledande hoppgrenarna längd och höjd som Nilsson gjorde sina bästa resultat.



Nilsson som har haft en krånglande mage under tävlingarna slutade tillslut på en tolfte plats med en totalpoäng på 7 819 poäng.