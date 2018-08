Rånare hotade till sig sprit i System-butik

En man med kniv kom in i butiken och hotade till sig kontanter och några flaskor alkohol. Ingen kom till skada vid rånet.



Senare under kvällen, vid 21-tiden grep polisen en man i 25-årsåldern misstänkt för rånet. Mannen som greps i trakten anhölls under natten.

När polisen kom till butiken strax efter rånet fanns flera vittnen till händelsen kvar. De kunde lämna ingående uppgifter om rånaren som bara delvis dolt sitt ansikte. Polisen fick därmed tidigt en teori om vem rånaren kunde vara.

Vid gripandet hade mannen redan hunnit smaka på en hel del av stöldgodset. Mannen fördes till polisens arrest i Kalmar. Under natten beslöt åklagare att anhålla honom.