Trafikstörningar under Ironman – så påverkas du

Sveriges Radios trafikredaktion uppdaterar i realtid trafikläget i Kalmar län på sin sajt. Här kan du se deras karta med aktuella störningar.

Centrala Kalmar

Stora delar av Kvarnholmen stängs av från morgonen och fram till midnatt. Boende på Kvarnholmen som vill köra därifrån hänvisas till Skeppsbrogatan, Järnvägsgatan och Ölandskajen.

Buss- och järnvägsstationen nås via Stationsgatan, som är öppen för trafik hela dagen.

Ängöleden är avstängd mellan Kvarnholmen och Gröndalsvägen klockan 05-18. Biltrafiken till och från Ängö och Varvsholmen leds om via Lindövägen och gångtunneln under Ängöleden. Mellan klockan 18-24 går det inte att köra bil till Kvarnholmen via Ängöleden.

Norra vägen är avstängd från Galggatan upp till Lindsdal klockan 10-18. Överfart finns för räddningsfordon och kollektivtrafik, annan trafik hänvisas till E22, Ölandsleden och Tallhagsvägen.

Ölandsbron

Trafiken på Ölandsbron delas in i tre körfält där tävlingscyklisterna har ett, trafiken till Öland ett och trafiken till Kalmar ett. Påfarten vid trafikplats Tallhagen (mot Öland) och avfarten vid trafikplats Färjestaden är avstängda. Trafiken väntas påverkas mellan klockan 07-16.

Lindsdal

10-18 påverkas trafiken och för att kunna komma till och från Lindsdal ska trafiken gå via Mosekrog. Framkomligheten på Lindsdalsvägen är begränsad och vid korsningen mellan den och Förlösavägen finns trafikvakter som släpper fram trafik över tävlingsbanan.

Norra Kalmar kommun

Här påverkas trafiken från 10.30-tiden till 16.30. Cyklisterna kommer från Lindsdal och kör sedan mot Kråksmåla, Norrstävlö, Rafshagsvägen, Åby och Läckeby innan man fortsätter till Rockneby. Stora delar av sträckan cyklisterna kör är avstängd för trafik.

Bilar som kommer från Stävlö, Hjälmö och Rafshagen kan köra över Björnö eller Vesslö.

I Rockneby kommer framkomligheten vara kraftigt begränsad. Många vägar är helt avstängda med vissa undantag där trafikvakter släpper över bilarna.

Öland

Trafiken påverkas ungefär 07.30-16.

Cykelsträckan går från Färjestaden till Mörbylånga och vidare mot Degerhamn annan den går över till östra sidan av ön och fortsätter upp mot Hulterstad. I höjd med Resmo går banan tillbaka till västra sidan av ön och fortsätter mot Färjestaden och vidare över Ölandsbron.

Väg 943 mellan Färjestaden och Mörbylånga och den fortsatta delen av bansträckningen stängs av och på vissa håll släpps trafiken över med hjälp av vakter.

Länk: Detaljerade kartor och avstängningar i Kalmar kommun.

Länk: Detaljerade kartor och avstängningar i Mörbylånga kommun.

Kollektivtrafiken

Kalmar länstrafik ställer in busslinjerna 421 och 422 hela lördagen. I tågtrafiken ersätts Kustpilen med buss mellan Blomstermåla och Kalmar från klockan 10.30 till 17.30.

Följande busslinjer får ändrade rutter: 101, 104, 105, 160, 401, 404, 405, 411.

Länk: Alla ändrade turer hos Kalmar länstrafik.