Nu visas Ulrica Hydman Valliens sista målningar

Just före sin 80-års dag segnade konstnären Ulrica Hydman Vallien ner livlös i maken Bertil Valliens famn. In i det sista var hon aktiv och jobbade med de konstverk som skulle vara med i sommarens utställning på Vida museum på Öland.



Förutom hennes sista verk finns även skrivbord, stafflier och penslar med i utställningen, just för återskapa hennes sista timmar i livet.



– Faktum är att hon jobbade i exakt den här miljön sista dagen i sitt liv, säger sonen Hampus Vallien.